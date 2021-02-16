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Собянин утвердил проект строительства переходов через пути Киевского направления МЖД

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути построят в районе дома №22 по Киевской улице, второй переход будет построен с внешней стороны ТТК

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на участке от Киевского вокзала до Апрелевки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Утвержден проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги, в перспективе МЦД-4 (четвертый Московский центральный диаметр), предусматривающий строительство двух пешеходных переходов в районе Дорогомилово (Западный административный округ). Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути построят в районе дома №22 по Киевской улице. От нового перехода до станции метро "Студенческая" обустроят навесы, которые защитят пешеходов от дождя, снега и солнца.

"Строительство перехода позволит пользоваться станцией метро "Студенческая" работникам многочисленных организаций, расположенных в районе пересечения Бережковской набережной и Третьего транспортного кольца", - уточнили в пресс-службе.

Второй внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова будет построен с внешней стороны Третьего транспортного кольца, он соединит станцию метро "Кутузовская" с жилым микрорайоном Сетунь.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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