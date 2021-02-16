Расписание пригородных поездов МЖД изменится в праздничные дни февраля и марта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов всех направлений Московской железной дороги изменится в праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МЖД.

"В предпраздничные и праздничные дни, с 19 по 24 февраля, и с 6 по 9 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги. Обращаем внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом: 19, 20 февраля - расписание пятницы; 21, 22 февраля, 6 марта - субботы; 23 февраля, 7, 8 марта - воскресенья; 24 февраля, 9 марта - понедельника. Корректировки коснутся всех направлений МЖД", - отметили в пресс-службе.

Также 19-23 февраля и 8 марта точечные корректировки коснуться графика движения поездов в Брянской, Калужской, Владимирской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

"Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.