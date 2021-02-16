Участниками проекта "Музеи - детям" в Москве за 3,5 года стали около 750 тыс. школьников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 750 тыс. школьников Москвы стали участниками проекта "Музеи - детям", который был запущен 1 сентября 2017 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.

"За 3,5 года реализации проекта около 750 тыс. учащихся бесплатно посетили московские музеи. Проект был запущен 1 сентября 2017 года. Круг его участников будет расширен за счет включения в проект учащихся негосударственных учебных заведений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума столичного правительства.

В пресс-службе добавили, что благодаря проекту московские школьники могут бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов. Среди них - все музеи, подведомственные правительству Москвы, и семь частных музеев: Еврейский музей и центр толерантности, музей "Огни Москвы", музей техники Вадима Задорожного, международный нумизматический клуб, дом-музей Матвея Муравьева-Апостола, музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, музей военной формы и Стрелецкие палаты.

"В период пандемии COVID-19 работа музеев в Москве была приостановлена с 17 марта по 16 июня 2020 г. и с 13 ноября 2020 г. по 21 января 2021 г. С 22 января 2021 г. музеи и выставочные залы вновь открыты для посещения, в том числе в рамках проекта "Музеи - детям", - говорится в сообщении.

Чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту "Москвенок" к считывающему устройству в кассе музея.