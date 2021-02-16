Москвичей обяжут выплачивать компенсацию за незаконное уничтожение деревьев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Жителей столицы и юридических лиц, которые незаконно повредили или уничтожили деревья и кустарники на территории Москвы, обяжут выплачивать денежную компенсацию за восстановление зеленных насаждений. Соответствующие постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума правительства города.

"Граждане и юридические лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, должны будут компенсировать полную стоимость их восстановления. Постановление правительства Москвы о порядке исчисления размера фактических затрат на восстановление незаконно уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что размер фактических убытков будут определять на основании методики, которая используется для расчета затрат на компенсационное озеленение при строительстве или реконструкции городских объектов. В частности, возместить придется стоимость посадочного материала, работ по высадке, также компенсации подлежит стоимость ухода растений в течение восстановительного периода.

Уничтоженные или поврежденные деревья и кустарники подсчитываются поштучно. Также будет учитываться ценность древесных пород. "Наибольшие компенсации выплачиваются на восстановление хвойных деревьев (ель, лиственница, пихта, сосна, туя) и особо ценных лиственных пород (акация белая, бархат амурский, вяз, дуб, ива белая, каштан конский, клен, липа, лох, орех, ясень)", - говорится в сообщении.

Денежная компенсация не освобождает граждан и юридических лиц, повредивших или уничтоживших деревья и кустарники в городе, от ответственности, наступающей в соответствии с административным и уголовным законодательством.

Ранее размер вреда, причиненного деревьям и кустарникам незаконным уничтожением или повреждением, определялся постановлением правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года, которое утратило силу.