Собянин рассказал об итогах туристического сезона в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 2 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул в этом году, несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Итоги новогодних праздников 2021 года внушают некоторый оптимизм. Без знаменитых уличных фестивалей, с закрытыми музеями и не работающими по вечерам ресторанами в Москву приехали 1,9 млн гостей. Средняя загрузка отелей поднялась до 25-30%, а в центре популярные недорогие гостиницы "три-четыре звезды" были заполнены даже на 50-60%. Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021 год принесет ей удачу", - написал он.

Собянин отметил, что в период пандемии в наиболее трудном положении оказались гостиницы - и по выплате зарплаты большим коллективам, и по оплате коммунальных счетов, "даже когда 90% номеров стоят пустыми". Кроме того, появились новые расходы - на дезинфекцию и санитарный режим.

"В этих условиях серьезной помощью отелям стала программа временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей. Весной - осенью 2020 года более 9 тыс. медработников временно переехали в гостиницы, снизив риски заражения для своих семей. В программе приняли участие 42 крупнейших городских отеля. 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции помещений", - уточнил мэр.

Также для поддержки туристической индустрии власти города запустили сервис Russpass - цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. Был открыт культурный и туристический атлас "#Москвастобой" с видеоэкскурсиями, лекциями и виртуальными прогулками по столице. Для детей заработал проект образовательного туризма "Город открытий".

"Но самой главной помощью для туристической индустрии стала возможность работать даже в самые трудные месяцы пандемии. Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц. По договоренности с правительством России были на корню пресечены все разговоры о введении ограничений на движение самолетов и поездов. Пропускная система в Москве была отменена сразу же, как только для этого появилась малейшая возможность. А осенний подъем заболеваемости город пережил без пропусков. В результате абсолютное большинство гостиниц смогли удержаться на плаву", - подчеркнул Собянин.