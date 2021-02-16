Покупки в магазинах стали самым популярным занятием туристов в Москве в прошлом году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Покупки в магазинах стали самым популярным времяпрепровождением туристов, приезжавших в Москву в прошлом году. Об этом сообщил во вторник на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"Зачем приезжали? Когда не проводятся фестивали и закрыты музеи, на первое место неизбежно выходит шопинг. Поход по московским магазинам стал самым популярным времяпровождением туристов 2020 года", - написал мэр. Он отметил, что также гостей в мегаполис привлекали прогулки по улицам и паркам, кафе и рестораны.

Собянин в этой связи пояснил, что "типичный турист" проводил в Москве пять-шесть дней, проживая у друзей и знакомых либо на съемной квартире. "Примерно 30% выбирали гостиницы и хостелы, обычно "три-четыре звезды". В этом отношении пандемия ничего не изменила. Примерно так же проводили время в Москве и туристы прошлых лет", - заметил мэр.

Он пояснил, что в минувшем году в городе практически исчезли групповые туры. "Типичный турист 2020 года - житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один либо с семьей и друзьями", - сказал Собянин. При этом он подчеркнул, что многие брали с собой детей - почти 3 млн маленьких россиян побывали в прошлом году в столице.