Гараж-"подкову" архитектора Мельникова для грузовиков отреставрируют в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московские специалисты проведут реставрацию гаража для грузовых машин архитектора Константина Мельникова, объект расположен на Новорязанской улице в Москве. Работы планируется начать в 2022 году, сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Из знаковых объектов, за которые давно болит душа, - гараж для грузовых машин на Новорязанской улице. Уникальное здание архитектора Константина Мельникова, выстроенное в форме подковы, а сверху перекрытое куполом, световым фонарем разработки Владимира Шухова", - сказал Емельянов.

Он добавил, что такое архитектурное решение неслучайно. Дело в том, что грузовики в то время не имели задней передачи. И такое построение помогало водителям заехать с одной стороны, а выехать с другой. "Помимо возможности для такого маневра, светопрозрачная конструкция Шухова позволяла максимально использовать солнечный свет и экономить электричество. В здании сейчас идут проектные работы, и я надеюсь, что в 2022 году начнется реставрация", - рассказал Емельянов.

Всего, по его словам, специалистам в ближайшие годы предстоит отреставрировать более 500 объектов. "Стоит отметить усадьбу Снегирева, расположенную на Плющихе, 62. Камерный особняк знаменитого врача, здание, с которого началась история "медицинского городка" на Девичьем поле, тоже долгое время находился в аварийном состоянии, но весной прошлого года мы согласовали проект реставрации, и сейчас на объекте уже начинаются реставрационные работы", - сообщил руководитель департамента.

По его словам, работы продолжатся и на Комбинате газеты "Правда". Здание является уникальной постройкой 1930-х годов. "В нем были пожары, значительно была повреждена кровля, с годами его состояние еще больше ухудшилось. Там также уже идут противоаварийные работы, первая их часть была завершена в 2020 году. Сейчас на объекте проходят инженерно-геологические обследования. По итогам этих исследований будет дорабатываться проект реставрации", - уточнил Емельянов.