В Москве установили 20 памятных табличек выдающимся личностям в 2020 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Двадцать мемориальных досок установили в Москве в 2020 году, чтобы увековечить память выдающихся личностей. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Ежегодно в городе устанавливаются около полутора десятков мемориальных досок. Например, в 2020 году установили 20. Это и Герои Советского Союза, и жители, многое сделавшие для нашей страны и столицы", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в 2021 году планируется увековечить память народного артиста СССР Юрия Никулина, советского композитора Аркадия Островского, министра газовой промышленности СССР Василия Динкова и других выдающихся личностей.

"При Мосгордуме есть комиссия, которая занимается вопросами установки монументов, памятников, а что касается мемориальных досок, то эту комиссию организовываем мы. Ее председатель - Наталья Алексеевна Сергунина, руководитель аппарата мэра Москвы", - добавил Емельянов.

По его словам, инициатива об установке может исходить и от жителей. Однако в этом случае необходимо обратиться в организацию, которая связана с деятельностью человека, память которого необходимо увековечить, чтобы эта организация взяла на себя обязательство по подготовке ходатайства, необходимых документов, в том числе и финансирование.