Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт следует медленнее обычного из-за снежных заносов, остающихся на дорогах после продолжительного снегопада.

По данным на 19:05 мск, движение затруднено почти по всей протяженности МКАД, по большинству центральных улиц, по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что загруженность дорог останется высокой до 20:30. Водителям в Москве рекомендовали отложить поездки на личном транспорте на более позднее время.

В новость внесены изменения (19:23 мск) - добавлены подробности по тексту.