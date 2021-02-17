Небольшой снег и до 11 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 17 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей Московского региона об аномально холодной погоде ночью. По данным Гидрометцентра России, в ночные часы температура в столице опустится до 22, а в Подмосковье - до 25 градусов мороза.

Днем в Москве прогнозируют морозы до 11 градусов, ночью - до 22 градусов.

В Подмосковье ожидается до 14 градусов мороза днем и до 25 градусов мороза - ночью.

По области до 11:00 мск четверга объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально низких температур. "Аномально холодная погода на 7-12 градусов ниже нормы", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 11:00 мск 18 февраля.

Синоптики также предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о гололедице и небольшом снеге. Скорость западного ветра не превысит в среду 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит около 747 мм ртутного столба.