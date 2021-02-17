МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. С начала пандемии в КТ-центрах Москвы провели почти полмиллиона исследований. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в столице продолжают действовать на базе городских поликлиник 33 амбулаторных КТ-центра, где проводят комплексную высокоточную диагностику тех, у кого подозревают коронавирус или кому поставили диагноз COVID-19.

В центрах также берут анализы на коронавиру, анализ крови и снимают электрокардиограмму.

КТ-центры были открыты по рекомендации клинического комитета департамента здравоохранения Москвы. Они действуют в зданиях поликлиник, где есть кабинеты компьютерной томографии. Амбулаторные КТ-центры, действующие в столице круглосуточно, полностью покрывают потребность в высокоточной инструментальной диагностике горожан.