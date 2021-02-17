Начальник главка МВД РФ по Москве выступит с отчетом на заседании в Мосгордуме в марте

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов выступит с отчетом о деятельности органов внутренних дел за 2020 год на следующем заседании Мосгордумы, которое состоится в марте. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"На следующем заседании Мосгордумы будет заслушан отчет начальника Главного управления МВД РФ по городу Москве Олега Баранова о деятельности органов внутренних дел за 2020 год. Все вопросы, которые интересовали депутатов, были направлены в письменном виде", - сказал Шапошников, уточнив, что следующее заседание столичного парламента состоится в марте.

Он добавил, что у представителей всех фракций и объединений думы будет возможность задать на заседании по три интересующих вопроса - согласно принятому протокольному решению.