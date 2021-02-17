Южный вестибюль станции московского метро "Динамо" закроют на реставрацию с 21 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метрополитена "Динамо" закроется на реставрацию с 21 февраля до 29 мая. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы начинаем реставрацию вестибюлей станции "Динамо". В связи с этим южный вестибюль станции (выход 2) будет временно закрыт с 21 февраля до 29 мая, а входить и выходить со станции пассажиры смогут через северный вестибюль (выход 1)", - говорится в публикации.

Уточняется, что по изначальному замыслу советского архитектора Дмитрия Чечулина стены вестибюлей внутри были облицованы камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. На мрамор деревянную облицовку заменили только в 1976 году. Теперь, основываясь на архивных данных и фотографиях, планируется восстановить первозданную красоту. Кроме того, специалисты отреставрируют светильники и бра.

"Многие станции метрополитена являются памятниками архитектуры, и мы бережно сохраняем наследие. Станцию "Динамо" в этом году ждет преображение. Мы вернем вестибюлям исторический облик, такой, каким он был 80 лет назад", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.