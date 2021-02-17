Подачу электричества восстановили в вестибюлях станций МЦД-2 Бутово, Битца и Рижская

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена в турникетных вестибюлях на станциях Бутово, Битца и Рижская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Данная ситуация не повлияла на движение поездов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Энергетики МЖД восстановили подачу электричества в вестибюлях остановочных пунктов Битца, Бутово Курского направления и МЦД, также на станции Рижская. Ранее из-за повреждения кабеля на участке от Силикатной до Красного строителя было временное отсутствие света и питания на валидирующих устройствах. Ситуация не повлияла на график движения поездов", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), так как на данных станциях временно отсутствовало питание валидирующих устройств, пассажиры могли свободно пройти на платформу.