Преимущественно без осадков и до 14 градусов мороза прогнозируют в Москве 18 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве прогнозируют от 12 до 14 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до отметки 24 градуса ниже нуля.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 12 до минус 17 градусов, в ночные часы - от 22 до 27 градусов мороза.

По области до 12:00 мск пятницы объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально низких температур. "Аномально холодная погода - на 7-12 градусов ниже нормы", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 12:00 мск 19 февраля.

Скорость северного ветра не превысит в четверг 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 753 мм ртутного столба.