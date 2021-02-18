Москвичам рекомендовали отложить поездки на личном транспорте из-за снегопада

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Жителей Москвы призвали пересесть с личного транспорта на городской из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Рекомендуем отложить поездки на личном транспорте и воспользоваться городским", - говорится в сообщении.

В Москве снова ожидается снегопад. Коммунальная техника продолжит убирать снег с проезжей части и тротуаров.

Жителей города также попросили с пониманием относиться к работе городских служб.