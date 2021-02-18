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Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

Задержка вызвана техническими причинами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Несколько поездов в сторону Москвы задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Казанском направлении по техническим причинам в пути задерживаются несколько поездов в сторону Москвы, в расписание внесены точечные изменения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ЦППК совместно с коллегами из МЖД принимают все меры для восстановления графика. Пассажиров призвали следить за объявлениями.

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Россия
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