Интервалы движения поездов на салатовой линии метро увеличены

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщается в четверг в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в публикации.

Уточняется, что нет движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В новость внесены изменения (10:13 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.