Площадь нового транспортно-пересадочного узла "Царицыно" в Москве составит около 28 га

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Царицыно" в Москве предусматривает создание современного пассажирского терминала, строительство нового выхода из метро "Царицыно" и реконструкцию южного вестибюля. Общая площадь проекта составит около 28 га, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Появление нового ТПУ обеспечит безопасные и комфортные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой и сформирует раздельные пассажиропотоки при пересадках. В результате реализации проекта появится переход на станцию "Царицыно" МЦД-2 по принципу "сухие" ноги. Для удобства жителей появится новый выход из метро "Царицыно" вблизи улицы Луганская. Пассажиропоток на станции составляет более 71 тыс. человек в сутки, <…> ТПУ создаст новые условия для передвижения граждан, общая площадь проекта составит порядка 27,8 га", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

На данный момент 15 станций МЦД-2 - пересадочные. С них можно осуществить быструю и удобную пересадку на метро или МЦК, что позволяет создавать в городе больше альтернативных маршрутов. По проекту появятся комфортные и безопасные переходы между платформой железной дороги и станцией метрополитена, между платформой и автобусными остановками. Новые современные вестибюли узла будут оснащены wi-fi, табло с расписанием маршрутов, зарядными устройствами, автоматами для покупки билетов.

В составе ТПУ дополнительно будет организована парковка на 40 мест. Для маломобильных граждан предусматриваются установка лифтов для доступа на платформы, устройство касс с пониженным кассовым окном, тактильных полос, создание санузлов.

Общественные обсуждения по данному проекту пройдут до 2 марта 2021 года. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".