Собянин считает, что проект "Цифровой репетитор" поможет школьникам улучшить знания

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил общеобразовательную "Цифровую школу" на Малой Семеновской улице, где обсудил с педагогами вопросы реализации пилотного проекта "Цифровой репетитор" Московской электронной школы (МЭШ). По его словам, пилотный проект поможет московским школьникам улучшить знания.

"Это новый проект Московской электронной школы, мне кажется, он очень интересный. Мы с вами прошли пандемию и накопили огромный опыт онлайн-образования, видео-конференц-связей и новых возможностей Московской электронной школы, был бы грех не использовать эти технологии. Надо иметь ввиду, что в онлайн-образовании, конечно, мы постарались, чтобы знания у ребят были дословными, они получали хороший уровень образования, мы тоже понимаем, что не везде и не всем это удалось", - обратился мэр к педагогам.

Он подчеркнул, что среди московских школьников абсолютно востребована возможность подтянуть знания по ключевым предметам. При этом у многих московских семей есть возможность нанимать репетиторов, и дети посещают эти занятия, но есть категории учащихся, которым такие факультативы не доступны по материальным причинам.

"Это дети из малообеспеченных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс дальше закончить школу достойно, поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование. Это не только технологический, но и гуманитарный проект", - пояснил Собянин.

Мэр также поблагодарил педагогов, которые согласились принять участие в пилотном проекте, и выразил надежду, что он будет развиваться и будет востребован. "Мы пока делаем это в эксперименте, с небольшой группой учащихся. Надеюсь, что через какое-то время он откроется для всех школ, и будет доступен не только для малообеспеченных детей, но и других категорий [учащихся], но уже, может, на других условиях", - сказал он.

"Поэкспериментируем в рамках Московской электронной школы, у которой есть все возможности проводить такую технологию. Мы с вами создали качественную видео-конференц-связь, видеоуроки, новый каркас, электронные дневники и домашнее задание, виртуальные лаборатории и многое другое. Конечно, проект ни в коем случае не должен подменять наши обычные занятия в школах, и он не снимает ответственности с педагогов давать качественное образование. Это инструмент дополнительного образования, который дает шанс ребятам, которые не успевают получить полноценные или на высоком уровне знания", - сказал Собянин.

Репетитор онлайн

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пилотный проект "Цифровой репетитор" стартовал 15 февраля 2021 года в 80 столичных школах. На первом этапе воспользоваться услугами "цифровых репетиторов" могут более 800 учащихся 6-8 классов. Заявку на участие в проекте возможно подать через личный кабинет школьника в электронном дневнике МЭШ, для этого потребуется зайти в раздел "Учеба/Цифровой репетитор". Сделать это могут как родители, так и сами учащиеся.

"Прежде всего, проект адресован детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и желающим улучшить свою успеваемость по отдельным предметам. <...> Дополнительные онлайн-занятия - 2 урока в неделю с использованием видео-конференц-связи МЭШ проводятся бесплатно в мини-группах от трех до пяти человек. "Цифровые репетиторы" помогают ребятам подтянуть знания по русскому и английскому языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. Можно выбрать до двух предметов, уроки включаются в электронное расписание школьника", - сообщили в пресс-службе.

Так, "цифровыми репетиторами" стали порядка 500 педагогов. Более 90% из них являются учителями московских школ и педагогами дополнительного образования, остальные - студенты педагогических вузов. Многие студенты ранее участвовали в проекте "Учитель на замену" - вели занятия в школах вместо учителей, отсутствовавших по болезни, или работали ассистентами педагогов, проводивших занятия из дома.

"Для учителей, пожелавших стать "цифровыми репетиторами", организованы курсы повышения квалификации по эффективному дистанционному обучению с использованием МЭШ и других городских образовательных ресурсов. По мере расширения проекта планируется сформировать постоянно пополняемую базу "цифровых репетиторов". Школьным учителям, чьи ученики показывают высокие образовательные результаты, будут направляться специальные приглашения", - сообщили в пресс-службе.

Координатором проекта является городской методический центр департамента науки и образования, а флагманом стала ГБОУ "Цифровая школа". "В ближайших планах - организация дополнительных занятий по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию для учащихся 9-11 классов, а также расширение с учетом мнения родителей перечня предметов для 6-8 классов", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.