Образы Александра Невского в искусстве представят на выставке в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Уникальные образы Александра Невского в искусстве разных веков представит Российская государственная библиотека искусств на выставке, приуроченной к 800-летию со дня рождения великого князя.

"На выставке собраны фондовые материалы, дающие возможность познакомиться с образами Александра Невского, созданными в разное время в иконописи, живописи, литературе, кинематографии", - рассказали ТАСС в пресс-службе библиотеки в четверг. В частности, экспозиция познакомит зрителей с такими редкими материалами, как издание 1871 года "Древнерусские жития святых как исторический источник" Василия Ключевского, гравюрами, созданными еще в конце XVIII века, портретами, иллюстрациями из старинных иностранных изданий с видами древних Новгорода, Киева, Владимира, где правил великий князь.

"Также на выставке будут демонстрироваться книги, альбомы с изображениями икон святого Александра Невского и репродукциями картин", - пояснили в пресс-службе. Выставка будет работать с 24 февраля по 18 марта.

Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.