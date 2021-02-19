Конференция для молодежи на тему "Цена ошибки" пройдет в Пушкинском музее

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Третья молодежная междисциплинарная конференция проекта "Пушкинский.Youth" пройдет в Пушкинском музее 27 и 28 февраля. Ее темой станет "Цена ошибки", сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"В рамках проекта Пушкинский музей предоставляет старшеклассникам и студентам возможность не только говорить о том, что их волнует, но и проводить исследования под руководством специалистов в самых разных областях. Конференция - итог нескольких месяцев работы с наставниками", - поясняют в пресс-службе.

Мероприятие пройдет в Итальянском дворике главного здания музея. Междисциплинарная дискуссия будет посвящена не только изобразительному искусству, но и культуре в самом широком смысле слова. Авторы и организаторы - старшеклассники и студенты, всем им от 14 до 20 лет. В этом сезоне их наставниками стали историк литературы и переводчик Вера Мильчина, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова и другие.

Принять участие в мероприятии сможет любой посетитель музея. Специальным событием конференции станет показ VR-фильма участников другого проекта "Пушкинский.Youth" - "Мастерской коллективного кино". Фильм "VRtigo" создан молодыми авторами под руководством режиссера Андрея Сильвестрова. Показом VR-фильма завершится первый день конференции.

Направление "Пушкинский.Youth" объединяет все программы, которые в Пушкинском музее адресованы молодежи. Это лекции, семинары, творческие проекты, молодежная конференция, исследовательская лаборатория и площадка для общения и поиска единомышленников.