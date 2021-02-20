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Облачная погода и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 20 февраля

Ночью похолодает до минус 15 градусов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют днем в Москве до 10 градусов мороза, ночью - до 15 градусов ниже нуля.

В Подмосковье в дневные часы температура опустится до минус 13 градусов, ночью ожидаются заморозки до 18 градусов, местами до минус 23 градусов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 13:00 21 февраля. В Подмосковье синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности в связи с аномально низкой температурой в период до 21:00 20 февраля.

Скорость западного ветра в субботу не превысит 7 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

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