В Москве установили график работы городских учреждений на февральские праздники

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специальный график работы установили для государственных учреждений Москвы с 21 по 23 февраля. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"С 21 по 23 февраля изменится график работы центров социального обслуживания, дворцов бракосочетания и других государственных учреждений. В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится график работы медицинских организаций и учреждений социальной сферы", - говорится в сообщении.

Так, 21 и 23 февраля взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 22 февраля попасть на прием к врачу можно с 09:00 до 18:00. Вызвать медицинского специалиста на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов - до 19:30. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом не изменится. Травмпункты будут работать по графику медицинской организации либо круглосуточно.

С 21 по 23 февраля в кабинетах ПЦР-диагностики COVID-19 пациентов примут в часы работы медицинской организации (по предварительной записи). Попасть в кабинеты ИФА-диагностики можно будет по предварительной записи с 08:00 до 20:00. Сделать прививку от коронавируса с 21 по 23 февраля получится в пунктах вакцинации с 08:00 до 20:00.

"21 и 23 февраля педиатры будут приезжать на дом с 09:00 до 15:00, вызовы примут до 14:30. 22 февраля поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30", - говорится в сообщении.

График работы центров госуслуг 22 и 24 февраля останется прежним. Принимать посетителей не будут только в праздничный день - 23 февраля. Районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.