На турсервисе Russpass появились новые маршруты к Дню защитника Отечества

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новые туристические маршруты появились на сервисе Russpass. Теперь пользователям будет доступна подборка музеев военной истории столицы, а также идеи, как провести праздник в Крыму, сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Ко Дню защитника Отечества цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы. Так, например, маршрут "История великих побед" включает достопримечательности Москвы и Московской области: парк "Патриот", Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года. Для посетителей доступны тематические площадки, выставки техники и экскурсии, которые могут заинтересовать как взрослую аудиторию, так и подрастающее поколение", - говорится в сообщении.

Любителям морской стихии предлагают отправиться в Музей истории военно-морского флота России и изучить один из самых популярных экспонатов - 90-метровую дизельную подлодку Б-396 "Новосибирский комсомолец". Посетителям покажут устройство быта подводников и позволят посидеть на месте штурмана.

"Помимо рекомендаций, как провести праздничный день в Москве, на Russpass опубликовали идеи для отдыха в Республике Крым. В подборке "23 февраля: как провести праздник в Крыму" рассказывают, какие музеи стоит посетить, где покататься на разведывательно-дозорной машине или совершить прыжок с парашютом в одном из знаковых мест в окрестностях Феодосии", - говорится в сообщении.