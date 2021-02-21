В Москве проведут более 300 мероприятий в честь Всемирного дня НКО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Масштабная программа празднования Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО), который отмечается 27 февраля, готовится в Москве. Всего с 25 по 27 февраля запланировано более 300 мероприятий, предполагающих встречи с представителями некоммерческой сферы, знакомство с социально ориентированными проектами и возможность присоединиться к ним, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Полмиллиона человек работают в некоммерческих организациях Москвы. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах. Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах", - сообщили заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации.

Организатором программы Всемирного дня НКО в столице выступает сеть коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Познакомиться с программой Всемирного дня некоммерческих организаций, зарегистрироваться на мероприятия и посмотреть трансляции можно на сайте городнеравнодушных.рф. Все события разделены по направлениям работы столичных некоммерческих организаций: волонтерство, помощь людям с особенностями здоровья, культура и просвещение, спорт и здоровье, уход за животными - всего девять сфер. Очные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер.

"Для тех, кто еще не определился с интересующим направлением работы НКО, на сайте городнеравнодушных.рф есть познавательный тест. Отвечая на вопросы, горожане узнают больше о деятельности столичных организаций и о том, в каких сферах помощь наиболее актуальна", - отмечается на сайте.

Кроме того, в эти дни пройдут творческие мастер-классы, бесплатные тренировки, выставки животных из приютов, на которых им рассчитывают найти хозяев. Горожане смогут ближе познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций и, если дело придется по душе, присоединиться к их проектам после праздника. "НКО рады помощи добровольцев не только в знаковые даты, но и в любые другие дни", говорится в публикации.

Также запланирована специальная программа для сотрудников некоммерческих организаций, в том числе онлайн-конференции с лидерами крупнейших благотворительных фондов и телемост с участием зарубежных экспертов. Помимо этого, будут организованы консультации с бухгалтером, юристом, SMM-менеджером и другими специалистами, а также состоятся дни открытых дверец в сети коворкинг-центров НКО.