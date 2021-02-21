Интенсивность движения на МКАД упала почти на 50% из-за ограничительных мер для грузовиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Интенсивность движения на МКАД после ввода ограничений на транзитный проезд грузовиков с массой более 12 тонн снизилась почти на 50%. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера ночью грузовиков, вес которых больше 12 тонн, на МКАД стало на 15% меньше. А интенсивность движения снизилась почти на 50% по всей длине магистрали по внешней и по внутренней стороне - это результат действия новых правил проезда. При этом никаких проблем на подъездах к МКАД не было. Количество заявок на пропуска также осталось прежним", - говорится в сообщении.

На данный момент по МКАД могут проехать только грузовики с пропуском. Проверить его статус можно на едином транспортном портале, в приложении "Помощник Москвы", чат-боте @MosTruckBot или по телефону 3210.