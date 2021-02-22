В Москве затруднено движение в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве в результате столкновения эвакуатора и грузовика, пострадал водитель грузового автомобиля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В Лефортовском тоннеле номер три произошло ДТП с участием двух транспортных средств - эвакуатора и грузового автомобиля Hyundai. Перекрыто две полосы движения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, водитель грузовика пострадал, у него открытый перелом ноги.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.