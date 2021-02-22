В Москве за сутки зарегистрировали 41 смерть из-за коронавируса. Это минимум с 11 октября

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 41, для столицы это минимум с 11 октября. Всего с начала пандемии в городе умерли 14 782 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения в Москве за сутки возросло на 1 723 (0,17%), до 969 557. Днем ранее в городе выявили 1 602 инфицированных.

В столице были выписаны по выздоровлению 1 658 пациентов за сутки. За все время выздоровели 886 273 человека. В настоящее время продолжают лечение 68 502 заболевших.