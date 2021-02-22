Интервалы движения поездов на Рижском и Курском направлениях МЖД увеличены по техпричинам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Несколько поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, следуют с увеличенным интервалом. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что поезда проезжают участок Каланчевская - Курская со снижением скорости. Некоторые электрички МЦД-2 временно проследуют по укороченному маршруту до Рижской со стороны Нахабино и до Курской со стороны Подольска.

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