В Москве 100 сотрудников МЧС обеспечат безопасность в День защитника Отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Примерно 100 пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий, которые будут проходить Москве по случаю празднования Дня защитника Отечества. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Главным управлением МЧС России по Москве совместно с органами исполнительной власти города реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Более 100 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев обеспечат безопасность проводимых мероприятий", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, будет задействовано 11 единиц техники, в том числе один катер Московской городской поисково-спасательной службы. В рамках подготовительных мероприятий с организаторами праздничных салютов проведены профилактические обследования и инструктажи, а с лицами, ответственными за пожарную безопасность, проведены консультации с разъяснением соответствующих норм и требований.

"Для ликвидации последствий возможных происшествий в городе на дежурстве будут находиться порядка 1 200 человек и более 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - добавили в главке.

Силы и средства ГУ МЧС России по Москве готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары, подчеркнули в пресс-службе.