В Москве во вторник ожидаются переменная облачность и до 17 градусов мороза

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков, местами гололедица и до минус 17 градусов ожидаются в столице 23 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 17 градусов до минус 15 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 22 градусов мороза.

В Подмосковье днем ожидается от минус 19 до минус 14 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до 25 градусов мороза, местами - до минус 30.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 769 мм ртутного столба.