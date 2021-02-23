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Температура воздуха в Московском регионе опускалась ниже минус 30 градусов

В столице в ночь на 23 февраля температура составила около 24,5 градуса ниже нуля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в Московском регионе в ночь на вторник опускалась ниже минус 30 градусов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Так, в поселке Черусти на востоке Московской области в 06:00 метеостанция зафиксировала минус 30,9 градуса. В Егорьевске в это же время было минус 28,1 градуса, в Клину - 27,6 градуса ниже нуля, в Дмитрове - минус 27,1 градуса.

Самая низкая температура минувшей ночью, по данным Гидрометцентра, также была зафиксирована в Черустях - минус 31,7 градуса. В Клину температура составляла 30,3 градуса ниже нуля. В столице, на метеостанции ВДНХ, столбики термометров в ночь на вторник показывали около 24,5 градуса ниже нуля.

В понедельник синоптики Гидрометцентра распространили специальное предупреждение, согласно которому ночью и утром в столице и области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха в Москве местами до минус 28 градусов, а в Подмосковье местами до минус 34 градусов.

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