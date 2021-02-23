Торжественный вечер в Театре Армии пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, состоится во вторник в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), сообщило Министерство обороны РФ.

"В целях исключения любой возможности занесения новой коронавирусной инфекции в ЦАТРА организаторами торжественного вечера и военными медиками Минобороны России приняты исчерпывающие меры обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "участники концертной программы - артисты, творческие коллективы - и гости заблаговременно прошли иммунопрофилактику, либо уже имеют высокий титр сформировавшихся антител".

"Кроме того, перед допуском в театр организованы мероприятия тотального барьерного контроля прибывающих гостей и участников, включая термометрию, визуальный осмотр медиками и посты для проведения экспресс-тестирования", - говорится в сообщении.

Во всех помещениях театра развернуты места обработки рук антисептиками, перед началом торжественного вечера в концертном зале военными химиками проведена дезинфекция и санитарная обработка всех поверхностей, а также очистка системы вентиляции, сказано в сообщении.

Для ветеранов, действующих военнослужащих всех видов, родов войск Вооруженных сил РФ, военных округов, а также учащихся военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций, с праздничной концертной программой выступят лучшие театральные, хореографические и вокальные коллективы России и популярные российские исполнители, сообщили в Минобороны.