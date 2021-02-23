Вестибюль станции метро "Воробьевы горы" заработал после закрытия из-за салюта

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии Московского метрополитена открыли на вход и выход после праздничного салюта. Об этом сообщается во вторник в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии (1) работает в штатном режиме", - говорится в публикации.

Ранее данный вестибюль закрыли на вход и выход по требованию полиции - перед салютом.

Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества состоялся в Москве в 21:00 мск на трех площадках: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.