В Новой Москве появится склад продовольственных товаров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Склад продовольственных товаров площадью 7,8 тыс. кв. м построят в поселении Московский, это позволит создать там рабочие места, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В ТиНАО выдано разрешение на строительство склада продовольственных товаров с холодильными камерами и административно-бытовым корпусом. Его планируется возвести в районе деревни Румянцево в поселении Московский", - говорится в сообщении.

Площадь трехэтажного здания составит 7,8 тыс. кв. м. На этой территории застройщик разместит склад продукции, холодильную камеру, зону разгрузки и комплектации продукции, технические помещения, переговорную комнату, учебный класс, медпункт, архив и комнаты для персонала. Здание облицуют шумопоглощающим материалом для защиты персонала от шума и вибрации. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также оборудуют парковку. Въезд и выезд организуют со стороны Родниковой улицы.

Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, реализация проекта также позволит создать в поселении Московский новые рабочие места. Это положительно отразится на росте налогооблагаемой базы, даст серьезный импульс развитию инвестклимата на новых территориях. Создание рабочих мест является одним из приоритетов градостроительного развития ТиНАО. За восемь лет их количество выросло в несколько раз.

"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения строительной деятельности, в столице в 2020 году нам удалось выполнить план по вводу жилых и нежилых площадей. Уверен, что по итогам 2021 года нам удастся достичь не менее впечатляющих показателей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Андрея Бочкарева.

С 2012 года на территории округов ввели в эксплуатацию более 4,57 млн кв. м коммерческой недвижимости, более 66 тыс. кв. м - в январе. Правила землепользования и застройки Москвы определяют, что в ближайшей перспективе в ТиНАО возможно строительство 35 млн кв. м нежилых помещений.