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Поезд Воркута - Москва и несколько электричек на Ярославском направлении МЖД задерживаются

Причиной задержки стала незапланированная остановка пригородного поезда на перегоне Софрино - Пушкино

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Поезд Воркута - Москва и несколько поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути почти на час. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"В 08:59 на остановочном пункте Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам остановлен пригородный поезд. В связи с этим в пути задерживаются три электропоезда в сторону Москвы и пассажирский поезд № 41 Воркута - Москва, время задержек - около часа", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино - Пушкино в пути задержаны несколько дальних электропоездов от Сергиева Посада и Александрова в сторону Москвы.

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