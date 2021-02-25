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Потепление до плюс 3 градусов, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 25 февраля

Скорость ветра может достигать 12 м/с

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег с дождем, гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В связи со снегопадом и гололедом 25 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус один градус.

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