Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в феврале и марте

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в феврале - марте в связи с работами по модернизации пассажирской и путевой инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"27, 28 февраля, 13-14 и 20-21 марта железнодорожники демонтируют временное пролетное строение, которое для обеспечения безопасности движения поездов было установлено на время возведения тоннеля на станции Толстопальцево. В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 марта железнодорожники завершат укладку бесстыкового пути на станциях Лесной городок и Санино. Новые бесстыковые пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума", - говорится в сообщении.

Технологические "окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. На период работ движение поездов на участке Москва - Апрелевка будет организовано по соседним путям в обе стороны. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько электричек выведут из расписания. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".