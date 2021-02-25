Прогулки по Левобережному и Обручевскому районам появились на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экскурсионные программы для прогулок по столичным районам Левобережный и Обручевский появились на портале "Узнай Москву", об этом сообщили в четверг на официальном портале мэра Москвы.

"Узнай Москву" познакомит пользователей с местными достопримечательностями и историей районов Обручевский и Левобережный. Совершить прогулку можно в том числе в формате онлайн. Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута. На портале "Узнай Москву" также опубликованы маршруты по Преображенскому, Куркину, Нагатинскому Затону, Отрадному и другим районам. Они раскрывают самобытность каждого уголка Москвы", - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл, чьи слова приводят в сообщении.

Отмечается, что прогулка по району Левобережный включает 12 остановок и займет около 1,5 часа. Здесь можно будет посетить места съемок фильма "Волга-Волга" и посмотреть на скульптуры парка Дружбы. В свою очередь маршрут по Обручевскому району займет примерно час. За это время можно будет посетить не менее семи мест. В частности, предлагается побывать в усадьбе Воронцово и узнать, какое тайное оружие в 1812 году там строили против наполеоновских войск.

Портал "Узнай Москву" предлагает пользователям свыше 150 тематических маршрутов и 78 квестов. Интерактивный онлайн-гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, свыше 660 памятников и 326 музеев. Проект реализуется департаментами информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки Москвы. Интересные материалы доступны в мобильном приложении "Узнай Москву". Приложение для устройств на iOS и Android можно скачать в App Store и Google Play.