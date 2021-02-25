Автодорогу из города Московский до станции метро "Филатов Луг" откроют осенью 2021 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение по автодороге, которая свяжет город Московский и станцию метро "Филатов Луг" Сокольнической линии метро, запустят этой осенью. Ее длина составит 2,3 км, сообщила в четверг пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

"Дорогу из Московского до станции метро "Филатов Луг" откроют осенью 2021 года. По ней запустят движение общественного транспорта, и путь от Московского до метро займет не более пяти минут. Сейчас в часы пик жители города иногда добираются до подземки более 40 минут. Проезжая часть будет четырехполосной - по две полосы в каждом направлении. Вдоль дороги установят освещение, три светофора и шумозащитные экраны, а также два остановочных павильона для общественного транспорта", - приводят в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он уточнил, что во время строительства будут приняты меры по защите окружающей среды. Проект разработан с учетом необходимости сохранения экоструктуры Ульяновского лесопарка и предусматривает благоустройство прилегающей территории. Здесь высадят десятки тысяч деревьев и кустарников, разобьют газон.

До 2023 года в ТиНАО по адресной инвестиционной программе Москвы планируется построить 77 км автомобильных дорог.