Фестиваль спорта на ВДНХ стартует 27 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Старт фестивалю спорта будет дан на ВДНХ в Москве 27 февраля, в рамках которого до конца весны будут проходить бесплатные лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"Двадцать седьмого февраля 2021 года на ВДНХ стартует фестиваль спорта - совместный проект главной выставки страны и автономной некоммерческой организации "Мосспорт" при поддержке департамента спорта города Москвы. В течение трех весенних месяцев гостей ждут лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по регистрации", - говорится в сообщении.

В субботу фестиваль спорта откроет сноубордист, участник международных соревнований Денис Бонус. Он в 16:00 прочитает лекцию "Русский сноубординг - какой он?", а в 17:00 состоится лекция "Мы то, что бежим!" от многократного марафонца и ультрамарафонца Алексея Лихарева.

Кроме этого, на фестивале ожидаются лекции и мастер-классы от баскетболиста Дениса Бергмана, чемпионки мира и призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой, первого российского чемпиона мира по скейтбордингу Максима Круглова, призеров международных соревнований по велоспорту в дисциплинах BMX и MTB Константина Андреева и Павла Алехина, призера чемпионатов Европы и мира по вейкборду Никиты Терскова, исполнительного директора Федерации шахмат России Марка Глуховского и многих других.

Встречи со спортсменами будут проходить каждые выходные с 27 февраля по 22 мая в Доме культуры (павильон № 84). Также онлайн-трансляции мероприятий будут вестись на YouTube-канале "Московский спорт".