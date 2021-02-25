Пусковые установки "Ярс" для парада Победы перебазируют в Москву через трассу М7 и МКАД

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" пройдет по трассе М7 и МКАД в ходе передислокации на полигон Алабино. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, сегодня колонна выдвинулась из пункта постоянной дислокации в городе Тейково (Ивановская область). "Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 ["Волга" - прим. ТАСС], через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный [полигон] Алабино. Протяженность маршрута - более 400 км", - сказали в министерстве.

По информации Минобороны, в январе-феврале в этом соединении РВСН была проведена подготовка к параду Победы. Перед отправлением на тренировки личный состав прошел добровольную вакцинацию.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Ярс".