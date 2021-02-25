Врачи провели более 1 млн онлайн-консультаций для лечащихся дома москвичей с COVID-19

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, обратились к медикам за онлайн-консультациями более 1 млн раз. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские врачи провели больше миллиона телемедицинских консультаций для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, а также участников пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса", - написал мэр в Twitter.

Собянин напомнил, что центр телемедицины работает с весны прошлого года. Около 200 врачей круглосуточно консультируют пациентов, благодаря чему снижается нагрузка на больницы, поликлиники, и медики могут постоянно наблюдать за состоянием заболевших.

"Вся важная информация собирается в электронной медкарте пациента. Более того, он сам может вносить в нее показания температуры, давления и другие важные параметры", - отметил мэр.