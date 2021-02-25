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Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за резкого потепления

Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 300 бригад и около 270 единиц специализированной техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы для устранения последствий резкого потепления. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В связи с резким потеплением на улицах города круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска талых снежных масс. Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за колебаний температуры проводится дополнительная обработка тротуаров и дорожно-тропиночной сети противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

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