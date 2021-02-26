Мокрый снег, гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 26 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 3-5 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс один - шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.