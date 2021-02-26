Коммунальщики Москвы получили более 30 заявок о подтоплениях 26 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 30 заявок о подтоплениях в разных местах города было получено столичными коммунальщиками в день перепада температуры воздуха более чем на 20 градусов. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В данный период в городе примерно 400 бригад, системы "Мосводостока", "Водоканала", "автомобильных дорог" работают на прочистке водоприемных устройств, решеток. Мы заранее начали готовиться к этой работе. Проводятся мероприятия, дежурят необходимые службы в местах низменных, где могут быть скопления воды. Эта работа позволила сделать комфортным проезд по городу. Надо отметить, что всего лишь 32 заявки поступило в коммунальные службы на тему, что в тех или иных низменных местах собирается вода. Оперативное реагирование аварийных бригад позволило решить эту задачу достаточно быстро", - сказал Бирюков.

По его словам, в городе на круглосуточном дежурстве находятся более 2 тыс. сотрудников коммунальных служб. "Эта работа с учетом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки, мы эти бригады перевели на круглосуточный режим работы, делаем все, чтобы в городе было комфортно проехать", - сказал он.

Бирюков добавил, что в настоящее время организуются водоотводные кюветы вдоль дорог. По словам заммэра, особое внимание коммунальщики уделяют большим магистралям, ТТК и МКАД.

"Зима продолжает приносить сюрпризы москвичам, как и в целом по стране <...>. Буквально вчера температуры наружного воздуха доходили до -17 градусов, сегодня это плюсовые температуры, <...> начинается обильное снеготаяние. На сегодняшний день коммунальные службы города были подготовлены к тому, чтобы вызов природы воспринять и продолжить работу", - отметил заммэра.

Он добавил, что дорожные службы продолжают работать над очисткой улиц Москвы от снега, а также вывозят снег из дворов, чистят крыши. По его словам, коммунальщики порядка 2 недель работают в напряженном ритме. "Сил, средств технических и людских ресурсов достаточно, чтобы с этой работой справиться", - заключил он.