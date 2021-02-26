Пассажирам рекомендуют пользоваться аэроэкспрессами из-за подтоплений у Шереметьево

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает о подтоплениях на подъездах к аэропорту Шереметьево. Пассажирам рекомендуют добираться до аэропорта с помощью аэроэкспрессов.

"Подтопление на подъездах к аэропорту Шереметьево. На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе движение значительно затруднено. В настоящее время службы ликвидируют подтопление", - говорится в сообщении Минтранса региона.

Направляющимся в аэропорт рекомендуют выезжать заранее и пользоваться аэроэкспрессами.