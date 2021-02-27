Председатель Мосгордумы поддержал предложение Собянина пока оставить Лубянку без изменений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина пока что оставить Лубянскую площадь в центре столицы в прежнем виде - без памятника. Об этом он заявил в своем Facebook .

"Буквально после двух дней голосования по вопросу установки памятника на Лубянской площади мнения разделились практически поровну. Быть ли там памятнику Невскому, или же Дзержинскому - этот вопрос стал камнем преткновения и вылился в некую коллизию между сторонниками того или иного мнения. Что ж, точку в "споре" поставил мэр столицы Сергей Собянин - пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Поддерживаю принятое решение", - сказал Шапошников.

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в прежнем виде. В течение 15 минут онлайн-голосование за памятник на Лубянке было завершено, в нем успели принять участие около 320 тыс. москвичей. Так, 55% участников проголосовали за памятник Александру Невскому.