В Москве у метро "Бутырская" планируют построить офисный центр на 16,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Офисный центр на 16,5 тыс. рабочих мест планируется возвести в Москве в Огородном проезде на месте бывшего хладокомбината. Строительство планируют завершить за 2,5 года, сообщил журналистам в субботу заммэра Андрей Бочкарев.

"В промзоне на Огородном проезде большое количество действовавших ранее предприятий, в том числе хладокомбинат №9. Планируется возведение офисного центра, это будут современные корпуса, планируем там размещать большое количество арендаторов, в числе новые компании, которые сейчас только создаются либо переносят свое производство, свои работы в эту зону <...> Проект не является проектом городского бюджета, у инвесторов свой инвест-план. В течение 2,5 лет можно говорить о завершении всей работы", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что город ставит перед собой задачу по строительству не только объектов жилого назначения, дорог, транспорта, здравоохранения, но и мест для приложения труда, "где люди зарабатывают деньги, соответственно, платят налоги, закручивают экономический маховик". "Поэтому для нас развитие таких зон, как Огородный проезд, и других промышленных кластеров является очень важным проектом правительства города Москвы. Будем этому особое внимание уделять. Ярким примером является как раз стройка вокруг станции метро "Бутырская", - отметил заммэра.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, на месте бывшего хладокомбината №9 возводится комплекс офисных зданий на участке 5,5 га между станциями метро "Бутырская" и платформой Останкино будущего МЦД-3. Бизнес-парк будет состоять из пяти корпусов по периметру центральной площади. На первых этажах будут расположены магазины и кафе с летними верандами, фитнес-центр.

"В конце октября прошлого года получено разрешение на строительство двух корпусов первой очереди. Недавно был залит первый куб бетона в основание фундаментной плиты. Данный проект даст городу новые рабочие места - в первых двух корпусах предусмотрено 16,5 тыс., будет ликвидировано вредное производство, появится новое модное общественное пространство, которое станет драйвером развития всего района, [в котором] остро ощущается дефицит досуговой инфраструктуры", - сообщили в стройкомлексе.

Территория промзоны включает Останкинский молочный комбинат, Останкинский мясоперерабатывающий завод, завод плавленых сыров, пивоваренный и асфальтобетонный заводы. Эта территория активно осваивается девелоперами, сказали в пресс-службе.